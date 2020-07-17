Эксперт рассказал, как США пытаются сломать систему международной безопасности

Москва, 17 июля. Действия администрации США являются попыткой сломать сложившуюся систему международной безопасности. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Декларируя важность контроля над вооружениями на деле нынешняя администрация США настойчиво работает на слом сложившейся системы международной безопасности», — заявил Рыжков.

Он напомнил, что Вашингтон последовательно выходит из международных соглашений, которые ограничивают его деятельность, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, действиями США на внешнем контуре всегда движут финансовые интересы и обеспечение доминирования Вашингтона.

Рыжков отмечает, что США начали создавать систему противоракетной обороны сразу после выхода из Договора по ПРО. Также он напомнил, что Вашингтон начал летные испытания ракеты, подпадавшей под запреты ДРСМД спустя несколько дней после выхода США из данного соглашения.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков по итогам видеоконференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН) отмечал, что Москва не рассматривает Вашингтон в качестве договороспособного партнера. Поводом для проведения видеоконференции стал выход США из ДОН, отмечает RT.