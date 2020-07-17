Галкин отреагировал на сообщения о связи с задержанными за торговлю людьми

Москва, 17 июля. Шоумен Максим Галкин прокомментировал сообщения о его связях с главой Центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, задержанным по подозрению в торговле людьми.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Мельников занимался подбором суррогатной матери для Галкина и его супруги Аллы Пугачевой. Сам шоумен утверждает, что не знаком с главой Центра суррогатного материнства.

«Мы сотрудничали с центром «Мать и дитя», где наши дети родились и обслуживаются. Я настолько был удивлен, что позвонил сотрудникам клиники «Мать и дитя». Может, я что-то не знаю, но они удивлены, как и я», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

В январе текущего года в Одинцово было обнаружено тело новорожденного ребенка от суррогатной матери. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной его смерти стал синдром внезапной детской смерти. Тогда было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми.

В ходе расследования были найдены еще трое детей, которых пытались продать их биологическим родителям — гражданам иностранных государств. Новорожденные находились в квартире, пока оформлялись документы, необходимые для их вывоза за границу. Детей поместили в городскую больницу, а СК начал проверки компаний, работающих в сфере суррогатного материнства.

В среду в рамках расследования были арестованы четверо врачей, накануне были задержаны еще три фигуранта дела. Четвертая обвиняемая находится под домашним арестом. Все они отвергают обвинения в свой адрес.