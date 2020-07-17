Москва предложила Буэнос-Айресу добывать уран в Аргентине

Буэнос-Айрес, 17 июля. Заместитель министра иностранных дел Аргентины Хорхе Неме заявил, что его страна получила предложение от России по добыче урана на территории Аргентины с учетом всех современных экологических требований.

«Несколько дней назад мы получили предложение от посольства России и компании «Росатом» изучить возможности добычи урана на территории Аргентины с применением современных экологических требований», — рассказал Неме журналистам​​​.

Еще в январе 2018 года состоялся официальный визит аргентинского президента Маурисио Макри в Россию. В ходе него стороны подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и добыче урана в Аргентине.

Согласно этому документу, Россия и Аргентина будут сотрудничать в сфере добычи урана щадящим методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Если российская инициатива будет поддержана, отрасль сможет получить до 250 миллионов долларов инвестиций, а в стране будут созданы около 500 рабочих мест.

Весной Аргентина предложила России совместно подумать над привлечением туристов из РФ на «край Земли» — в город Ушуаю Об этом сообщал посол России в Аргентине Дмитрия Феоктистова. Дипломат рассказал, что в Ушуаю ежегодно прибывают десятки круизных лайнеров, которые делают там остановку на пути к Антарктиде. По его словам, в одном из самых южных городов планеты ежегодно бывают около тысячи российских туристов, и местные власти готовы совместно разработать предложения по увеличению турпотока.