В Сан-Диего спустя четыре дня потушили десантный корабль ВМС США

Сан-Диего, 17 июля. Представитель командования Тихоокеанского флота ВМС США контр-адмирал Филип Собек сообщил, что пожар на десантном корабле USS Bonhomme Richard потушен после четырехдневного пожара.

«Сейчас, наконец, я могу сказать, что мы потушили огонь», — рассказал контр-адмирал журналистам на пресс-конференции.

Возгорание на десантном корабле в гавани Сан-Диего началось в 8.30 (18.30 по московскому времени) в воскресенье. USS Bonhomme Richard проходил техническое обслуживание, в момент пожара на борту находились около 160 человек из тысячной команды. По данным The New York Times, в первые часы после возгорания на корабле произошел взрыв. В ходе борьбы с огнем пострадали около 60 человек, некоторые из них госпитализированы.