«Реал» досрочно выиграл чемпионат Испании по футболу

Мадрид, 17 июля. Мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании, обыграв в 37-м туре «Вильярреал» со счетом 2:1.

Решающую победу «Реал» одержал на домашнем стадионе, завершая сезон впечатляющей серией из 10 побед. В матче с гостями из Валенсии ворота противника дважды поразил Карим Бензема, «Вильярреалу» удалось свести преимущество противника к минимуму, но итоговый счет на табло 2:1 в пользу хозяев. За один тур до финиша сезона Примеры королевский клуб опережает ближайшего преследователя — «Барселону» — на семь очков.

Таким образом команда под руководством Зинедина Зидана в 34-й раз в своей истории завоевала чемпионский титул, до этого «галактикос» побеждали в домашнем чемпионате в 2017 году.

В параллельном матче 37-го тура «Барселона», играя в большинстве, сенсационно уступила «Осасуне». В предыдущих 10 матчах «Барса» набрала 21 очко из 30 возможных.