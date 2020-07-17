Более 30 самолетов пытались вести разведку вдоль границы РФ за минувшую неделю

Москва, 17 июля. За минувшую неделю вдоль российских границ разведывательную деятельность вели 32 самолета-разведчика. Об этом сообщает издание Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Отмечается, что за этот период у границ России вели разведку 4 беспилотника. В материале «Красной звезды» подчеркивается, что за прошедшую неделю российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух 4 раза, чтобы не допустить нарушения границы.

Ранее стало известно, что Южный военный округ в следующем году получит на вооружение высокомобильные зенитные комплексы «Витязь». Они заменят на боевом посту комплексы С-300ПС.