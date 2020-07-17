Минкомсвязи опубликовало график вывозных авиарейсов до 27 июля

Москва, 17 июля. Минкомсвязи РФ обновила график вывозных авиарейсов с 19 до 27 июля. С ним можно ознакомиться в специальном Telegram-канале министерства, созданном для вывоза россиян из-за рубежа.

Согласно озвученным данным, до 27 июля запланировано 16 рейсов. 19 июля планируется осуществить вывозной рейс Бишкек — Москва, 20 июля — Бишкек — Екатеринбург и Токио — Владивосток.

Во вторник, 21 июля, ожидаются перелеты Баку — Жуковский, Душанбе — Москва и Душанбе — Екатеринбург. Далее, 22 июля, запланированы рейсы Ларнака — Москва и Каир — Москва.

23 июля состоится рейс Ош — Москва и рейс из Бишкека в Новосибирск. 24 июля планируется перелет из Сеула в Москву. 25 июля ожидаются рейсы из Оша в Новосибирск и из Манилы во Владивосток. 26 июля два рейса из Еревана — в Жуковский и в Ростов-на-Дону. На 27 июля запланирован единственный рейс Ереван — Калуга.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что за прошедшую неделю вывозными рейсами в Россию вернулись более 4 тыс. человек. Были организованы, в том числе, рейсы из Лос-Анджелеса и африканских стран.

Захарова также сообщила, что благодаря кооперации российских дипмиссий с местными органами власти начался вывоз сограждан и из таких африканских стран, как Танзания, Уганда, Камерун, Кения.

По словам Захаровой, сейчас не осталось никаких проблем с вывозом в Россию из Китая домашних питомцев. Так, 14 июля уже состоялся настоящий «полосатый рейс» Шанхай — Москва, когда грузовым «бортом» из Китая было вывезено девять кошек и собак, а также один хорек.