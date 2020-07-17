Брюссель, 17 июля. В эту пятницу в Брюсселе откроется первый с начала эпидемии очный саммит глав государств и правительств Евросоюза. Его участники попытаются выработать стратегию восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Как сообщил высокопоставленный европейский чиновник в беседе с журналистами, пока что добиться единства среди европейских лидеров не удалось.

«Нет гарантий того, что мы сумеем достичь соглашения. Остается достаточно много противоречий», — сказал он.

Главные разногласия, по его словам, касаются объемов многолетнего финансового плана ЕС, а также баланса между субсидиями и займами фонда восстановления. Также важной темой являются критерии предоставления помощи государствам.

Глав Евросовета Шарль Мишель ранее обнародовал свои предложения, касающиеся фонда восстановления и долголетнего бюджетного плана ЕС. Он предложил план восстановления объемом 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в качестве субсидий. Еще 250 миллиардов направят в качестве займов. Средства фонда должны быть освоены полностью до 2026 года.

Еще одной темой саммита станет финансовый план ЕС на 2021-2927 годы в размере 1,074 триллиона евро.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.