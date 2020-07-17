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СМИ вспомнили всех «жертв» проклятия сериала «Моя прекрасная няня»

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СМИ вспомнили всех «жертв» проклятия сериала «Моя прекрасная няня»

Москва, 17 июля. На фоне слухов о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк журналисты вспомнили о «проклятии» сериала «Моя прекрасная няня». Семь актеров, снявшихся в картине уже скончались.

Сериал выходил с 2004 по 2008 год. С тех пор, как первая серия вышла на экраны, скончались семь актеров, участвовавших в съемках картины, передает портал 31tv.ru.

В 2006 году скончалась Любовь Полищук, исполнившая в сериале одну из центральных ролей — мамы Вики — Любови Прутковской. Ее коллега и партнерша по проекту «Моя прекрасная няня» Александра Назарова рассказывала, что Полищук, страдавшая от рака позвоночника, жаловалась на жуткие боли кожи из-за многочисленных операций. Последние дни жизни актриса провела без сознания, в окружении своей семьи. Она скончалась на руках у своей матери, которая специально прилетела в Москву, чтобы быть рядом с дочерью.

СМИ вспомнили всех «жертв» проклятия сериала «Моя прекрасная няня»

В 2009 году не стало Дмитрия Персина, который в сериале сыграл Леву Спинолома, ухажера Вики. Дмитрий боролся с опухолью мозга и 26 декабря 2006 года ушел из жизни.

Ольга Прохватыло скончалась в 2013 году. В картине она исполнила роль тети Раи. Оторвавшийся тромб оборвал жизнь Ольги 6 июня 2013 года.

В один год с Прохватыло из жизни ушел Сергей Заботин. Он появился в одном из эпизодов сериала, в серии «Переезд Любови». Причиной смерти стал сердечный приступ.

Также в 2013 году не стало Ангелины Варгановой, сыгравшей жену доктора Антонова в сериале «Папины дочки». В 7 сезоне «Моей прекрасной няни» она сыграла роль подруги Елены — Изольды Андреевны. 

В 2018 году не стало актера Александра Карпова, а через год скончалась Александра Назарова, сыгравшая бабушку Вики. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. 20 августа 2019 года актриса умерла. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

СМИ вспомнили всех «жертв» проклятия сериала «Моя прекрасная няня»

Теория о «проклятии» сериала «Моя прекрасная няня» появилась на фоне неподтвержденной информации о тяжелой болезни Заворотнюк. Она неожиданно исчезла с телеэкранов летом прошлого года. Позже стали появляться слухи об онкологическом заболевании, проявившемся у актрисы. Несмотря на многочисленные просьбы общественности, родственники знаменитости продолжают скрывать подробности ее самочувствия и хода лечения.

Ранее в СМИ появилась информация, что звезда «Моей прекрасной няни» стала чувствовать себя лучше и вернулась в свой загородный дом. По неподтвержденным данным, актриса пошла на поправку, но считать, что 49-летняя знаменитость полностью поборола недуг, еще рано.

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Источник: 31tv.ru
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