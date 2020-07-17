СМИ вспомнили всех «жертв» проклятия сериала «Моя прекрасная няня»

Москва, 17 июля. На фоне слухов о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк журналисты вспомнили о «проклятии» сериала «Моя прекрасная няня». Семь актеров, снявшихся в картине уже скончались.

Сериал выходил с 2004 по 2008 год. С тех пор, как первая серия вышла на экраны, скончались семь актеров, участвовавших в съемках картины, передает портал 31tv.ru.

В 2006 году скончалась Любовь Полищук, исполнившая в сериале одну из центральных ролей — мамы Вики — Любови Прутковской. Ее коллега и партнерша по проекту «Моя прекрасная няня» Александра Назарова рассказывала, что Полищук, страдавшая от рака позвоночника, жаловалась на жуткие боли кожи из-за многочисленных операций. Последние дни жизни актриса провела без сознания, в окружении своей семьи. Она скончалась на руках у своей матери, которая специально прилетела в Москву, чтобы быть рядом с дочерью.

В 2009 году не стало Дмитрия Персина, который в сериале сыграл Леву Спинолома, ухажера Вики. Дмитрий боролся с опухолью мозга и 26 декабря 2006 года ушел из жизни.

Ольга Прохватыло скончалась в 2013 году. В картине она исполнила роль тети Раи. Оторвавшийся тромб оборвал жизнь Ольги 6 июня 2013 года.

В один год с Прохватыло из жизни ушел Сергей Заботин. Он появился в одном из эпизодов сериала, в серии «Переезд Любови». Причиной смерти стал сердечный приступ.

Также в 2013 году не стало Ангелины Варгановой, сыгравшей жену доктора Антонова в сериале «Папины дочки». В 7 сезоне «Моей прекрасной няни» она сыграла роль подруги Елены — Изольды Андреевны.

В 2018 году не стало актера Александра Карпова, а через год скончалась Александра Назарова, сыгравшая бабушку Вики. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. 20 августа 2019 года актриса умерла. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Теория о «проклятии» сериала «Моя прекрасная няня» появилась на фоне неподтвержденной информации о тяжелой болезни Заворотнюк. Она неожиданно исчезла с телеэкранов летом прошлого года. Позже стали появляться слухи об онкологическом заболевании, проявившемся у актрисы. Несмотря на многочисленные просьбы общественности, родственники знаменитости продолжают скрывать подробности ее самочувствия и хода лечения.

Ранее в СМИ появилась информация, что звезда «Моей прекрасной няни» стала чувствовать себя лучше и вернулась в свой загородный дом. По неподтвержденным данным, актриса пошла на поправку, но считать, что 49-летняя знаменитость полностью поборола недуг, еще рано.