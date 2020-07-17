Бузова выступила на сцене «для очень важного человека»

Москва, 16 июля. Телеведущая и певица впервые вышла на сцену после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса и сопутствующих ограничительных мер. В своем Instagram она призналась, что ждала этого очень давно.

«Для нашей команды сегодня самое настоящее событие. Я выступаю для очень важного человека. Сцена, я так тебя ждала!» — написала Бузова.

Она опубликовала несколько кадров с состоявшегося концерта. На них видно, как Бузова выступает на сцене в черно-белом ажурном боди, подчеркивающем ее стройную фигуру и фокусируя внимание на груди. На ногах у певицы были сапоги-чулки, крепящиеся к верхней части наряда при помощи ремешков.

Кроме Бузовой на сцене выступала группа танцоров. Певица исполнила свои самые известные хиты: «Танцуй под Бузову», «Водица», «Лайкер», «Вот она я» и другие.

Популярная артистка регулярно публикует в своих социальных сетях фотографии и видео из жизни. Недавно звезда опубликовала видео, в котором предстала в образе «плохой училки». Участвующие в ролике школьники были впечатлены ярким появлением «учителя». Недавно певица опубликовала видео в Instagram Stories, в котором рассказала о своем новом клипе на песню «Орбит без сахара». При этом звезда настолько странно вела себя, невнятно говорила и жестикулировала, что подписчики заподозрили ее в алкоголизме.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова угодила в громкий скандал. В Сети опубликовали кадры, на которых телеведущая реалити-шоу «Дом-2» сидит на лобном месте, но с трудом разговаривает. Оказывается, певица выпила горячительных напитков перед тем, как появиться перед камерами.