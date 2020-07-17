Александр Невский рассказал о бойцовских навыках дочери Ван Дамма

Москва, 17 июля. Актер и продюсер Александр Невский поучаствовал в создании фильма, где главную роль сыграла дочь Жан-Клода Ван Дамма. Невский поделился впечатлениями от работы с Бьянкой Ван Дамм в беседе с MK.RU.

По словам Александра Невского, он познакомился с Ван Даммом еще в 2000-м году. Тогда будущий продюсер только переехал из Москвы в Лос-Анджелес. Ван Дамм даже приглашал его сниматься в фильме «Тайна секты», однако Невский тогда был занят учебой в Калифорнийском Университете UCLA.

«Я помню добро, поэтому, когда мне предложили поддержать дебютный фильм Бьянки Ван Дамм, я сразу согласился», — комментирует продюсер.

29-летняя Бьянка и раньше снималась в фильмах, но картина «Темные мечты» стала для нее дебютной в качестве главной актрисы. Невский говорит, что в процессе работы с дочерью Ван Дамма он стал свидетелем того, как экспрессия Бьянки едва не стоила ее партнеру здоровья.

«Во время съемок едва не случилось ЧП, когда она не рассчитала свои силы и случайно нанесла почти нокаутирующий удар ногой каскадеру, игравшему одного из злодеев. Он потом рассказывал, что она «действительно Ван Дамм» и бьет противников не хуже своего легендарного отца!» — рассказывает продюсер.

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