Число заболевших COVID-19 в мире превысило 13,3 миллиона

Москва, 16 июля. Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире за сутки возросло более чем на 226 тысяч, превысив 13,3 млн, свидетельствуют официальные данные Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ на 16 июля, в мире выявлено 13 378 853 инфицированных и 580 045 летальных исходов. Заразившихся стало за сутки больше на 226 181, число умерших увеличилось на 5 579.

Напомним, что статистика ВОЗ учитывает исключительно официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами. По данным Университета Джона Хопкинса, который суммирует все данные из всех возможных источников, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 13 670 822 человек, скончались за все время пандемии 586 369 пациентов.

По данным ВОЗ, первое место по распространению инфекции занимает регион Северной и Южной Америки. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 3 405 494.

В четверг стало известно, что вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершится 3 августа, после чего сразу же начнется третий этап, передавал RT. Третья фаза предполагает испытания вакцины «на обычных людях» и будет проводиться и в ряде других стран, в том числе на Ближнем Востоке.