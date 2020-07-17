Тюремщики из «Митиги» записали новое видео с Шугалеем и Суэйфаном

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) передал в распоряжение Федерального агентства новостей второе видео с захваченными в Ливии российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, которые уже больше года незаконно и без предъявления обвинений находятся в частной тюрьме «Митига». Видеозапись прокомментировал коллега сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев, который подчеркнул, что ПНС Ливии не удалось заставить россиян оговорить себя. По словам напарника задержанных россиян, ПНС пытается оправдаться и вбрасывает ложь про «хорошее отношение и заботу», пытается изобразить все так, что вся история с незаконным похищением, с незаконным удержанием так сильно затянулась из-за того, что российский МИД «бездействовал».

Шугалей: Не хватает официальной поддержки Москвы

Максим Шугалей в обращении напомнил, что пленники находятся в тюрьме уже год и три месяца, и поблагодарил всех, кто оказывал им поддержку все это время.

Из-за пандемии коронавируса прокуратура постоянно переносит решение о судьбе социологов, в связи с чем Шугалей попросил Москву о юридической и дипломатической поддержке и заявил о необходимости ускорить переговоры об их освобождении.

«Нам очень не хватает юридической поддержки. Нам не хватает поддержки официальной со стороны России. За год и три месяца у нас не было ни одного представителя консульства или посольства. Хотя те люди из России, которые находились в заключении в этом же месте, у них была такая поддержка. Мне известно, что все люди с других государств, которые здесь находятся, у которых была поддержка консульства, посольства, у них вопрос решался очень быстро, — подчеркнул Шугалей. — Мы находим сейчас понимание со стороны полиции. Нам идут на уступки. Но все равно это другая страна. Это тюрьма. Это тяжелые условия. Это другой менталитет. И находится здесь очень тяжело. Мы получаем все необходимые лекарства. Мы, скажем так, насколько это возможно, получаем помощь. Но очень просим наше правительство ускорить процесс переговоров, чтобы можно было вернуться домой, увидеть близких, увидеть друзей. Очень надеемся на скорое возвращение».

Суэйфан подтвердил, что за все время пребывания в тюрьме задержанные ни разу не видели представителя консульства или посольства России.

«И вообще российского представителя. Поэтому мы просим у нашего правительства, министерства иностранных дел, чтобы хоть кто-то приходил к нам. Потому что к другим приезжают, а к нам не было ни одного. Это очень поможет нам, ускорить процесс, поможет нам в суде и так далее, — добавил социолог. — И просьба товарищу главнокомандующему, господину президенту, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы нас освободить. Я думаю, договориться всегда можно».

Прокофьев: ПНС не удалось заставить россиян оговорить себя

«Я посмотрел это видео. Действительно, сейчас очень трудно подобрать слова и собрать мысли, потому что оно не может оставить равнодушным. По нему видно, какие тяжелые испытания выпали на долю моих друзей Максима и Самера. Трудно смотреть без боли на то, что с ними случилось. Как сильно они изменились, Максим сильно постарел, исхудал. По Самеру видно, что он находится в состоянии тяжелого истощения, — заявил Прокофьев. — Их внешний вид намного красноречивый любых слов про «хорошее отношение, взаимопонимание с полицией». Так могли бы выглядеть узники концлагеря, после того как бы их отмыли и причесали. Очевидно, что, конечно, Максима и Самера постарались максимально восстановить после визита в Турцию, но даже нескольких недель не хватило, чтобы скрыть всю тяжесть их пребывания в тюрьме «Митига», их тяжелое истощенное состояние».

Сотрудник ФЗНЦ отметил, что захваченные россияне не теряют присутствие духа.

«Прекрасно себя контролируют, держатся. Они оба, безусловно, большие молодцы. Понятно, что это видео и эта сцена показа за столом — это все подлое шоу. Шоу, которое преследует конкретные, определенные цели. Очевидно, что представителям ПНС не удалось сломить наших товарищей. Не удалось заставить их оговорить себя в тех обвинениях, которые им предъявляются. ПНС не удалось оправдать те преступные действия, в отношении российских граждан, которые они совершили. Сейчас они с помощью наших же ребят пытаются оправдаться и вбрасывают ложь про «хорошее отношение и заботу» пытаются изобразить все дело так, что вся история с незаконным похищением, с незаконным удержанием так сильно затянулась из-за того, что Российский МИД «бездействовал», — говорит Прокофьев.

Он добавил, что представители российского МИД неоднократно обращались на всех уровнях к ПНС Ливии с требованием о возвращении граждан РФ.

«Это было и во время саммита Россия — Африка, и во время январской встречи в Москве. В крайний раз это было в начале июне этого года. Было очень много других раз. Каждый раз они сталкивались с тем, что допуск консула к нашим ребятам в «Митигу» не предоставлялся. Нашему консульству из Туниса не был предоставлен доступ к нашим гражданам, — отмечает Прокофьев. — Насколько мне известно, наш временный поверенный [в делах России в Ливии] Джамшед Болтаев, намерен при первой возможности, которая у него будет, если власти ПНС действительно готовы ее предоставить, посетить наших ребят в «Митиге». Надеюсь, что сам факт появления такого видео говорит, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. Что это некий сигнал, что какое-то движение в этом направлении есть».

Социолог ФЗНЦ напомнил, что самый первый человек, который имел доверенность на дипломатическую деятельность, а именно Мухаммед Треки, также был похищен и брошен в тюрьму «Митига».