Полицейские в Лос-Анджелесе столкнули протестующего с инвалидного кресла

Лос-Анджелес, 16 июля. Группа полицейских в Лос-Анджелесе провела жесткое задержание темнокожего мужчины в инвалидном кресле. Кадры задержания были сняты очевидцами и выложены в интернет.

На видео хорошо видно, как полицейские сталкивают мужчину с кресла, а затем пытаются надеть на него наручники. Другой полицейский сломал инвалидное кресло протестующего.

«Они пытаются убить меня», — кричит темнокожий инвалид, пока полицейские заламывают ему руки.

Полиция утверждает, что в инвалидном кресле находился осужденный преступник, ударивший офицера по лицу и имевший при себе заряженное оружие.

Напомним, что уже второй месяц в США проходят массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter – «Жизни черных важны», начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Страховые компании в Штатах начали подсчитывать ущерб от погромов. По приблизительной оценке, на восстановление разрушенных объектов потребуется порядка двух миллиардов долларов. Эти протесты станут самыми «дорогими» со времен расового конфликта 1992 года, когда ущерб составил 775 миллионов долларов.

Демонстрации, переходящие в поджоги, грабежи и погромы, прошли практически во всех крупных американских городах. Позже в США начался стихийный снос памятников историческим деятелям, причастным к рабовладению или участвовавшим в Гражданской войне на стороне южан.