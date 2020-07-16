В Париже прошли российско-французские консультации по вопросам безопасности

Париж, 16 июля. В Париже прошли консультации по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также встреча по подготовке заседания Совета сотрудничества по вопросам безопасности на уровне министров иностранных дел и обороны РФ и Франции. Об этом сообщает российский МИД.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по проблематике европейской и глобальной безопасности, а также актуальным вопросам нераспространения и контроля над вооружениями и предотвращения гонки вооружений в космосе.

Во время консультаций обсуждалась ситуация на востоке Украины и вопросы урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии. В ходе встречи была подтверждена важность российско-французского сотрудничества по актуальным вопросам международной повестки, включая противодействие пандемии коронавируса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter о своем намерении посетить Россию. Как сообщает RT, французский лидер изъявил желание обсудить с Владимиром Путиным актуальные вопросы безопасности в Европе, региональные конфликты, а также изменение климата.