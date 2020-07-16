Террористы «ан-Нусры» открыли огонь по поселениям сирийских провинций Алеппо и Идлиб

Дамаск, 16 июля. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли три населенных пункта в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Режим прекращения боевых действий действует на всей территории Идлибской зоны деэскалации с 6 марта 2020 года согласно российско-турецким договоренностям. За минувшие сутки обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

«Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Хантутин, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Урум-эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — сообщили в Центре по примирению.

В ЦПВС также добавили, что подразделения российской военной полиции в рамках реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка. Силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.