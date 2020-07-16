Бывшие пассии Деппа публично поддержали его в деле против Херд

Лондон, 16 июля. За актера Джонни Деппа заступились его бывшие возлюбленные актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради. Сам Депп ранее подал иск против британского таблоида Sun, написавшего в 2018 году, что он избивал бывшую жену, актрису Эмбер Херд.

Херд обвиняет Деппа, за которым она была замужем с 2015 по 2017 годы, в «трехдневных мучениях с физическим насилием», имевших место в 2016 году. Она утверждает, что он избивал ее; кроме того, Херд заявила, что Депп в тот момент принимал наркотики и много пил.

Сам Депп отрицает обвинения в свой адрес. Более того, он подал в суд против газеты, которая опубликовала точку зрения Херд на произошедшее. В поддержку голливудского актера выступили его бывшие пассии.

«Много лет назад я очень хорошо знала Джонни. Мы были парой на протяжении четырех лет, и я считала его лучшим другом, близким, как родственник. Я считаю наши отношения с ним одними из самых важных в моей жизни», — заявила Райдер, которая была помолвлена с Деппом с 1990 по 1993 год.

По ее словам, обвинения в адрес Деппа шокировали и расстроили ее.

«Не хочу никого называть лжецами, но зная Джонни, невозможно поверить в правдивость таких кошмарных обвинений», — подчеркнула актриса.

Ее поддержала бывшая гражданская жена Деппа, от которого у нее двое детей, французская актриса и певица Ванесса Паради.

«Я знаю Джонни больше 25 лет. Мы жили вместе 14 лет и вырастили вместе наших двоих детей. Все эти годы я знаю Джонни как доброго, внимательного, благородного и не склонного к насилию человека и отца. На съемках фильмов актеры, режиссеры и все съемочные группы обожают его, потому что он скромный и проявляет уважение ко всем, являясь при этом одним из лучших актеров, каких мы только видели», — написала Паради.

Джонни Депп и Эмбер Херд начали роман на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2011 годку. После четырех лет романа пара решила узаконить свои отношения. Через год после вступления в брак Херд подала на развод. По ее словам, она стала жертвой домашнего насилия, актер в свою очередь назвал заявление бывшей возлюбленной клеветой. В феврале появилась запись разговора звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего супруга.