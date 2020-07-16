Глина для лица: как делать маски и чем они полезны

Эффективность масок из глины трудно недооценивать. Многие косметологи советуют отдать предпочтение именно этому продукту, а не синтетическим косметическим средствам. Глина обладает рядом полезных восстанавливающих и противовоспалительных свойств, которые благотворно сказываются на коже и делают ее красивой. Однако применение этого средства должно проходить по всем правилам.

Глиняная маска для лица: разновидности и состав

Состав глины — настоящий кладезь ценных и полезных элементов, которые питают, увлажняют и разглаживают кожу, делая цвет лица ровным и красивым. Так, в составе можно найти кремний, который подтягивает кожу, делая ее упругой. Помимо этого, он благотворно сказывается на состоянии сосудов.

Еще одним ценным компонентом является алюминий, способствующий уменьшению секреции сальных желез и сужению пор. В роли бактерицидного средства выступает марганец. Он очищает поры и немного подсушивает воспаления.

В совокупности эти компоненты помогают бороться с высыпаниями и последствиями аллергии. Глина также способна отбелить покрасневшие участки, очистить кожу от токсинов и глубоких загрязнений, разгладить морщинки и улучшить циркуляцию крови.

Какая глина лучше для лица

При этом каждый вид глины направлен на борьбу с теми или иными несовершенствами. Голубая хорошо подходит для людей с жирной кожей. Она помогает регулировать выработку кожного сала и препятствует возникновению угрей и подкожных прыщей. Зеленая не только делает кожу матовой, но и разглаживает неглубокие морщинки.

Обладательницам сухой и очень чувствительной кожи отличной подойдет красная глина. Это косметическое средство особо эффективно при наличии сильных воспалительных процессов на коже — зуд, воспаления и шелушения пройдут уже после первого применения.

Желтую разновидность глины косметологи рекомендуют применять для комбинированной возрастной кожи. Она сильно питает клетки эпидермиса и разлаживает морщины.

Черная — активно борется с вредными бактериями и убивает паразитов, которые селятся в верхних слоях кожи. Помимо этого, она с легкостью. Убирает ненавистные черные точки. Увлажнить и тонизировать сможет серая глина. Она без вреда очищает сухую чувствительную кожу, не стягивая ее и не нарушая водный баланс.

Если верно определить свой тип кожи и правильно подобрать маску, то вам удастся найти универсальное косметическое средство, которое заменит собой все дорогостоящие маски.

Правила использования глины

Для начала необходимо приготовить саму маску. Для этого вам будут необходимы стекля емкость, немного воды и сама глина, которую можно приобрести в любой аптеке. Готовое косметическое средство по консистенции должно напоминать жирную сметану. После чего стоит поспешить подготовить лицо.

Перед началом процедуры кожу необходимо тщательно очистить и обработать увлажняющим тоником. После этого лицо нужно промокнуть бумажным полотенцем и приступить к нанесению глины.

Во время нанесения маски старайтесь избегать зоны вокруг глаз и губ, поскольку при высыхании глина может стянуть нежную кожу и причинить дискомфорт. Маску нужно оставить до полного высыхания. После чего ее смойте ее теплой водой и нанесите на кожу увлажняющий крем или сыворотку.

В глину можно добавлять мелкую морскую соль, перемолотые овсяные хлопья, или различные питательные масла. Так маска станет еще более эффективной и питательной. Однако стоит уделить особое внимание инструкции и подбору средства именно под ваш тип кожи. Тогда вы сможете избежать пересушивания или аллергии.