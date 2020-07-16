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Глина для лица: как делать маски и чем они полезны

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Глина для лица: как делать маски и чем они полезны

Эффективность масок из глины трудно недооценивать. Многие косметологи советуют отдать предпочтение именно этому продукту, а не синтетическим косметическим средствам. Глина обладает рядом полезных восстанавливающих и противовоспалительных свойств, которые благотворно сказываются на коже и делают ее красивой. Однако применение этого средства должно проходить по всем правилам.

Глиняная маска для лица: разновидности и состав

Состав глины — настоящий кладезь ценных и полезных элементов, которые питают, увлажняют и разглаживают кожу, делая цвет лица ровным и красивым. Так, в составе можно найти кремний, который подтягивает кожу, делая ее упругой. Помимо этого, он благотворно сказывается на состоянии сосудов.

Еще одним ценным компонентом является алюминий, способствующий уменьшению секреции сальных желез и сужению пор. В роли бактерицидного средства выступает марганец. Он очищает поры и немного подсушивает воспаления.

В совокупности эти компоненты помогают бороться с высыпаниями и последствиями аллергии. Глина также способна отбелить покрасневшие участки, очистить кожу от токсинов и глубоких загрязнений, разгладить морщинки и улучшить циркуляцию крови.

Какая глина лучше для лица

При этом каждый вид глины направлен на борьбу с теми или иными несовершенствами. Голубая хорошо подходит для людей с жирной кожей. Она помогает регулировать выработку кожного сала и препятствует возникновению угрей и подкожных прыщей. Зеленая не только делает кожу матовой, но и разглаживает неглубокие морщинки.

Обладательницам сухой и очень чувствительной кожи отличной подойдет красная глина. Это косметическое средство особо эффективно при наличии сильных воспалительных процессов на коже — зуд, воспаления и шелушения пройдут уже после первого применения.

Желтую разновидность глины косметологи рекомендуют применять для комбинированной возрастной кожи. Она сильно питает клетки эпидермиса и разлаживает морщины.

Черная — активно борется с вредными бактериями и убивает паразитов, которые селятся в верхних слоях кожи. Помимо этого, она с легкостью. Убирает ненавистные черные точки. Увлажнить и тонизировать сможет серая глина. Она без вреда очищает сухую чувствительную кожу, не стягивая ее и не нарушая водный баланс.

Если верно определить свой тип кожи и правильно подобрать маску, то вам удастся найти универсальное косметическое средство, которое заменит собой все дорогостоящие маски.

Глина для лица: как делать маски и чем они полезны

Правила использования глины

Для начала необходимо приготовить саму маску. Для этого вам будут необходимы стекля емкость, немного воды и сама глина, которую можно приобрести в любой аптеке. Готовое косметическое средство по консистенции должно напоминать жирную сметану. После чего стоит поспешить подготовить лицо.

Перед началом процедуры кожу необходимо тщательно очистить и обработать увлажняющим тоником. После этого лицо нужно промокнуть бумажным полотенцем и приступить к нанесению глины.

Во время нанесения маски старайтесь избегать зоны вокруг глаз и губ, поскольку при высыхании глина может стянуть нежную кожу и причинить дискомфорт. Маску нужно оставить до полного высыхания. После чего ее смойте ее теплой водой и нанесите на кожу увлажняющий крем или сыворотку.

В глину можно добавлять мелкую морскую соль, перемолотые овсяные хлопья, или различные питательные масла. Так маска станет еще более эффективной и питательной. Однако стоит уделить особое внимание инструкции и подбору средства именно под ваш тип кожи. Тогда вы сможете избежать пересушивания или аллергии.

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