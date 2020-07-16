Роспотребнадзор назвал условие отмены обязательного карантина для въезжающих в РФ

Москва, 16 июля. Роспотребнадзор с 15 июля отменил 14-дневную изоляцию для пассажиров, прибывающих в Россию регулярными рейсами из государств, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Чтобы избежать ограничений, иностранцы должны предъявить результаты отрицательного теста на коронавирус, сданного в последние трое суток. Отмечается, что прибывающие также могут сдать анализы в первые 72 часа по прилету в Россию.

Граждане РФ, возвращающиеся из-за границы, также могут избежать самоизоляции. Для этого при регистрации на рейс необходимо заполнить форму на портале «Госуслуги» и в течение трех суток загрузить в нее результаты тестирования на коронавирус.

Роспотребнадзор подчеркивает, что новые правила не распространяются на пассажиров вывозных рейсов: избежать профилактического карантина у них не получится.

Ранее RT сообщало, что согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), восемь государств, относящихся к популярным у путешественников направлениям, готовы принять россиян после открытия границ. Речь идет о Турции, Египте, Хорватии, Кубе и ряде других стран. Однако исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подчеркнула, что готовность других государств к открытию туристического потока еще не означает фактического возобновления воздушного сообщения между странами.