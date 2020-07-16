Власти США начали расследование взлома Twitter-аккаунтов крупных компаний и знаменитостей

Вашингтон, 16 июля. Федеральное бюро расследование (ФБР) США приступило к расследованию возможного взлома аккаунтов ряда знаменитостей и крупных компаний в Twitter. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в американских спецслужбах.

По данным агентства, ранее американское ведомство заявило, что в соцсети Twitter произошли «случаи нарушения безопасности», которые затронули ряд аккаунтов, принадлежащих известным лицам.

«Судя по всему, аккаунты были использованы с целью мошенничества для кражи криптовалюты», — заявили в ФБР.

Напомним, что в эту среду ряд аккаунтов в Twitter, принадлежавших крупным американским корпорациям и известным людям, были взломаны. Так, жертвами злоумышленников стали учетные записи Apple и Uber. Кроме того, взлому подверглись личные страницы главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Хакеры разместили на них однотипные сообщения, предлагая переслать им деньги в биткоинах, которые они обещали «вернуть в двойном размере». По последним данным, преступники смогли собрать около 110 тысяч долларов.