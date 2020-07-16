Фанаты Прилучного затравили его новую возлюбленную Мирославу Карпович

Москва, 16 июля. Поклонники Павла Прилучного не рады его роману с Мирославой Карпович. Фанаты актера считают его новую девушку «разлучницей», а также называют «убогой», сообщает портал «7дней».

Недавно звезда сериала «Папины дочки» пожаловалась на травлю в социальных сетях. Актриса получает сотни сообщений оскорбительного характера от поклонников ее бойфренда.

«Разлуница», «Стремная», «Убогая», «Все аукнется», — приводит пример сообщений Карпович.

Портал «7дней» отмечает, что Мирослава Карпович добивалась внимания со стороны Прилучного на протяжении длительного периода. Их отношения завязались после расставания актера с женой Агатой Муцениеце. По мнению некоторых фанатов, именно Карпович стала причиной развода звездной пары.

На днях Агата Муцениеце прокомментировала скандальный поступок своего бывшего мужа, который отправился на отдых в Крым вместе с Карпович. При этом актер взял с собой на отдых детей от первого брака, чем очень возмутил фанатов. По словам Муцениеце, она отпускала детей на отдых «только с папой».

Ранее коллеги Прилучного и Карпович по спектаклю «Косметика врага» рассказали, что Мирослава изначально раздражала Павла, актер даже настаивал на выводе девушки из постановки. Однако в итоге между ними завязался роман.