Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Минск, 16 июля. Избирательные штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также незарегистрированных в качестве кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико заявили об объединении.

«Мы объединяем свои усилия», — сообщила пресс-служба штаба Бабарико.

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».

Напомним, выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года. Ранее ЦИК республики отказался регистрировать двух оппозиционных кандидатов на выборах, после этого в Минске прошли протестные акции.