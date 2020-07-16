Гражданина Грузии задержали за отлов летучих мышей для продажи в лабораторию

Цхинвал, 16 июля. В Южной Осетии сотрудниками правоохранительных органов был задержан гражданин Грузии, который пытался поймать летучих мышей для продажи в лабораторию Лугара. По данным пресс-службы Комитета госбезопасности Южной Осетии, мужчина незаконно пересек границу, чтобы найти место обитания летучих мышей и выловить их для получения прибыли.

Задержанный признался, что отправился в окрестности сел Арцеу и Гром Цхинвальского района Республики Южная Осетия, чтобы найти колонию остроухих ночниц. Мужчину интересовали сами летучие мыши и их так называемые коконы. Нарушитель планировал поймать несколько рукокрылых, чтобы продать их на территории Грузии по цене 5 тысяч долларов за штуку.

Сотрудники правоохранительных органов поймали нарушителя на территории Южной Осетии за отловом летучих мышей. Выяснилось, что животные могли предназначаться для изучения сотрудниками «Центра общественного здоровья им. Р. Лугара», находящегося на территории Грузии.

«Касаясь показаний задержанного необходимо пояснить, что обитающие в РЮО летучие мыши – остроухие ночницы, как и остальные представители отряда рукокрылых, являются живородящими и не строят никаких гнезд, коконов и прочих укрытий. Вместе с тем усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет «Центр общественного здоровья им. Р. Лугара», ­– отмечает пресс-служба Комитета госбезопасности Южной Осетии.

Представители правоохранительных органов обратили внимание, что задержанный пытался поймать летучих мышей, которые занесены в «Красную книгу» Республики Южная Осетия.

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