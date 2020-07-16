Стали известны характеристики нового флагмана X50 Pro от Vivo

Москва, 16 июля. Новый флагманский смартфон X50 Pro был представлен компанией Vivo в России. Его главной особенностью станет 60-кратный зум в камере и поддержка ночного режима.

Новинка получит 6.56 дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления в 90 Гц. Работу телефона обеспечит чипсет Snapdragon 765G, кроме того, новый смартфон будет иметь 8 ГБ оперативной памяти. Емкость батареи оценивается в 4315 мАч, при этом она получит возможность быстрой зарядки на 33 Вт.

Задняя камера телефона будет состоять из трех модулей по принципу 48+13+8+8 Мп. Она получит 60-кратный зум. У фронтальной камеры будет один модуль на 32 Мп.

Для российских покупателей Vivo X50 Pro будет доступен в цвете «Серая сталь», а Vivo X50 можно будет также приобрести в цвете «Черное зеркало» или «Небесно-голубой». Стоимость Vivo X50 Pro составит 64 990 рублей.

Напомним, что в мае был составлен рейтинг лучших флагманских смартфонов, вышедших в 2020 году. В список вошли устройства, обладающие высококачественным OLED-дисплеем, большим временем автономной работы, а также имеющие не менее трех камер на задней панели.

Открывает список смартфон Huawei P40 Pro, ориентировочная стоимость которого составляет 61 тысячу рублей. За ним идет телефон OnePlus 8 Pro, покупка которого обойдется примерно в 107 тысяч рублей. Еще одним из участников рейтинга стал Oppo Find X2 Pro. Тройкой лидеров стали Xiaomi Mi 10 Pro 5G, iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy S20+.