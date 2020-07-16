Политолог объяснил, зачем армянская молодежь облила здание посольства Украины борщом

Ереван, 16 июля. Акция, в рамках которой армянская молодежь закидала украинское посольство контейнерами с борщом, стала ответом на заявление МИД Украины на обострение ситуации на границе с Азербайджаном, заявил политолог Грант Микаэлян.

Напомним, возмущенное реакцией украинского МИД на обострение на границе Армении и Азербайджана молодежное крыло партии «Дашнакцутюн» закидало здание посольства Украины контейнерами с борщом. В сообщении МИД Украины утверждалось, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах.

«Мы, представители молодежи Армении, заявляем, что вы вбиваете клин в отношениях между Арменией и Украиной. Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите», — заявил тогда представитель партии Гор Саркисян.

Комментируя акцию, научный сотрудник института Кавказа и армянский политолог Грант Микаэлян сообщил телеканалу «360», что в Ереване действительно недовольны позицией Украины. Однако при этом он отметил, что подобные акции в армянской политической культуре скорее являются исключением, чем нормой.

По словам политолога, отношения Украины и Армении и до этого были достаточно непростыми.

«Например, в резолюциях, осуждающих Россию за Крым, Армения голосовала против позиции, которой придерживалась Украина. Тогда это затрагивало интересы Киева. В какой-то степени нынешнюю позицию Украины можно считать ответом на реакцию Армении на Крым», — уточнил Микаэлян.

По его словам, в отношении к праву на самоопределение Армения и Украина находятся «по разные стороны баррикад».