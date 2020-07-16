Политолог Матвейчев рассказал о стратегии России в случае краха западного мира

Москва, 16 июля. Российский политолог Олег Матвейчев прокомментировал политическую ситуацию в мире, которая возникла на фоне пандемии коронавирусной инфекции и кризиса международных отношений. В эфире интернет-портала «Белрусинфо» Матвейчев обратил внимание, что страны Европейского союза и США не смогли справиться с серьезными вызовами 2020 года, что грозит для них серьезными последствиями. Западный мир уже находится на пороге опасного коллапса, который может привести к его полному разрушению.

По словам Матвейчева, подобный кризис, возникший на Западе, сыграет на руку РФ. Москва в отношениях с западными странами избрала единственно верную стратегию и заняла выжидательную позицию. Подобная тактика позволит стране проявить себя на международной арене, сообщает информационное издание «ПолитНавигатор».

«Сейчас, в нынешней ситуации, которая сложилась в мире, Россия занимает выжидательную позицию. Она знает, что вся ситуация развивается в ее пользу, Россия ждет, пока рухнет Америка, Европа и западный мир. И они рушатся. В ближайшие годы они рухнут, и тогда Россия выйдет на арену», — заявил Матвейчев.

Политолог также заметил, что именно США и Европейский союз несут ответственность за распад Советского Союза. Сейчас же западный мир не может справиться с серьезным геополитическим кризисом и сам рискует повторить судьбу СССР.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление российского востоковеда Евгения Сатановского о том, что Запад готовит несколько плацдармов (Украина, Молдавия и Румыния) для ведения войны против РФ. Брутер не согласился со словами своего коллеги, заметив, что такие страны, как Украина, Румыния и Молдавия не представляют опасности для России.