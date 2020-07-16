Одесские партизаны взяли ответственность за уничтожение машины лидера «Нацкорпуса»

Одесса, 16 июля. Организация «Вольный город Одесса» взяла на себя ответственность за уничтожение машины руководителя отделения партии «Национальный корпус» в Николаеве. Видео с соответствующим заявлением было распространено вечером в четверг, 16 июля.

«Мы, одесские партизаны Ленпоселка, берем на себя ответственность за поджог машины отъявленных нацистов», — заявляет мужчина на кадрах.

Он стоит в маске с оружием в руках спиной к окну, у которого находятся еще трое активистов в масках с оружием. У большинства – очень старое вооружение. На окне натянут флаг некой организации. Далее стоящий на переднем плане мужчина рассказывает о присоединении его группы к организации «Вольный город Одесса».

«Тем самым мы заявляем, что активисты освободительного движения Ленпоселка отныне входят в состав организации «Вольный город Одесса». Мы также хотим напомнить незаконным киевским властям и российским чиновникам, некоторые из которых, по нашим убеждениям, являются прямыми пособниками преступного украинского режима, что нацизм не пройдет. Мы, одесситы, вольные люди и никому не под силу заставить нас изменить, наши понятия и принципы. Если кому-то показалось, что после 2 мая, бойни у Дома профсоюзов, мы сдались, то он очень ошибается. Да, на какое-то время мы затаились и ждали своего часа, но мы ни на день не прекращали создавать и поддерживать партизанские отряды по всей Одесской области», — добавил он.

Активист напомнил, что его «боевые товарищи из района Заставы обещали нацистам жаркое лето» и выражает им однозначную поддержку.

«Мы, бойцы Ленпоселка, поддерживаем в этом наших одесских братьев. Рекомендуем убийцам из «Азова» и прочим правосекам чаще оглядываться по сторонам. Запомните, нацики, ссыкливые хозяева, олигархи и продажные СБУшники, больше не смогут вас защитить», — подытожил он.

Напомним, что сегодня член «Нацкорпуса» Денис Янтар заявил о том, что его машину в Николаеве сожгли неизвестные. Данный персонаж известен тем, что именно ему президент Украины Владимир Зеленский сказал ставшую крылатой фразу о том, что он «президент, а не лох» во время словесной перепалки в селе Золотой, расположенной на линии соприкосновения в Донбассе.