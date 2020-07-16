В ДНР объяснили ВСУ, как избежать потерь среди украинских военных

Донецк, 16 июля. Правительству Украины стоило бы посмотреть в глаза жителям Донбасса, по которым они ведут обстрелы, а пока на любой огонь со стороны ВСУ защитники ДНР будут давать адекватный ответ. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Он сообщил, что ВСУ применяют артиллерию, запрещенную Минскими соглашениями. Басурин говорит, что за минувшую неделю на территорию ДНР упало 55 снарядов и 320 мин. За это время в республике было зафиксировано 9 разрушений.

«Я хотел бы обратиться к украинской стороне: вы задумайтесь перед тем, как будете стрелять по нам, потому что мы вынуждены защищать своих людей, и мы будем адекватно реагировать на все угрозы по отношению к нашему населению», — заявил Эдуард Басурин.

Представитель Народной милиции говорит, что ему хотелось бы, чтобы украинское правительство и военные посмотрели в глаза тем людям, по которым они ведут огонь.

«Хотел бы добавить, что мы отвечаем в ответ, адекватные действия с нашей стороны. Если по нам никто стрелять не будет, с украинской стороны не будет погибших и раненых. Пусть они на это внимание обратят», — резюмировал Басурин.

Ранее Эдуард Басурин сообщал, что погибший под Горловкой украинский диверсант оказался американским наемником. По словам представителя Народной милиции ДНР, погибший придерживался ультраправых взглядов и активно контактировал с украинскими националистами.