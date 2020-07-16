Украинское Дунайское пароходство обнаружило пропажу значительной части флота

Киев, 16 июля. Украинское Дунайское пароходство заявило о пропаже 32 лихтеров (несамоходных барж), чья стоимость составляет порядка пяти миллионов долларов. Таким образом компания лишилась немалой части своего флота.

«Интересная история о 32 лихтерах. Именно столько судов ЧАО «УДП» передало в пользование контрагенту ООО «Олтекс-Од» в течение 2017–2018 годов. Однако внезапно контрагент исчез, не вернув лихтеры и не сообщив об их местонахождении. Поисковые мероприятия результатов не дали. Известно только, что лихтеры незаконно переместили из Украины и перерегистрировали уже как новые единицы», — говорится в сообщении УДП.

Стоимость пропажи составляет порядка 5 млн долларов. О пропаже стало известно во время ревизии. По факту инцидента возбуждено уголовное производство.

УДП контролирует речные грузоперевозки по Дунаю и морские по Черному морю. Как сообщает портал «Русская весна», пропажа 32 барж вызвала в Сети волну шуток. Пользователи иронизируют, что теперь под угрозой срыва оказалась доставка арбузов в столицу Украины. Напомним, последние несколько лет транспортировка бахчевых на баржах преподносилась на Украине как знаменательное событие.

Одни из украинцев отметил, что уже слышал про кражу рельс, вагонов, но незаметно «украсть» три десятка барж, возможно, по его мнению, только на Украине.

Ранее сообщалось, что масштабные хищения топлива были выявили в центре обеспечения Вооруженных сил Украины в Харьковской области. По данным СБУ, почти пять тонн горюче-смазочных материалов незаконно утекли в руки местных коммерсантов.

Как уточнили в пресс-службе силового ведомства, воровством топлива, предназначенного для нужд армии Украины, занимались военные начальники среднего звена. 5 тонн похищенного топлива сначала аккумулировались на складах посредников, а потом продавалось, причем оптовыми партиями.