Глава РФПИ ответил на обвинения Лондона в краже разработок вакцины

Москва, 16 июля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на обвинения Лондона в краже данных о разработке вакцины против коронавируса.

«Я думаю, что вся эта история — это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся ее успеха, поскольку она потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной», — заявил Дмитриев в интервью британскому Times Radio.

Кроме того, глава РФПИ объяснил, что у «русских хакеров» нет необходимости «красть» вакцину у Британии, поскольку англо-шведская биофармацевтическая компания уже сообщила все «секреты» российским коллегам.

«Все уже передано «Р-Фарм», которая будет производить вакцину AstraZeneca в России с использованием всех технологий и ноу-хау», — добавил он.

Дмитриев обратил внимание, что обвинения были выдвинуты практически сразу после сообщений о том, что регуляторы могуть одобрит вакцину уже в августе.

В национальном центре кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявили, что якобы российская разведка стремилась похитить данные о британском препарате. В ведомстве уточнили, что Россия также собирала информацию об изучении вируса. Депутат Госдумы Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что британские власти пытаются найти любые причины, чтобы обвинить Россию в каких-то фантастических вещах.