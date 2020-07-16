Судан внедряет использование спутниковых технологий в сельское хозяйство

Хартум, 16 июля. Председатель руководящего комитета Федерации палат сельского хозяйства и животноводства Судана Ахмад Абдуррахман Дума рассказал о перспективах использования спутников в сельском хозяйстве страны, передает суданское информационное агентство SUNA.

Федерация работодателей страны в сотрудничестве с Федерацией палат сельскохозяйственного и животноводческого производства в субботу, 18 июля, проведет в конференц-зале Союза работодателей сельскохозяйственный форум. Участие в нем примут иностранные компании.

Комментируя предстоящее мероприятие, Ахмад Абдуррахман Дума анонсировал приезд представителя компании BlueBell, которая является дочерней структурой французского концерна Airbus. В рамках своего выступления он должен будет представить специальное приложение Verde, предназначенное для применения смарт-технологий в сельском хозяйстве и анализа спутниковых снимков сельскохозяйственных земель. Это позволит повысить эффективность аграрного производства в стране.

При этом у Судана с 2019 года есть спутник SRSS-1, он предназначен для сбора данных и поиска природных ресурсов для нужд страны. Аппарат разработан в Китае и выведен на орбиту китайской ракетой-носителем Chang Zheng-4B.

Председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер в интервью для Федерального агентства новостей отметила прагматичный подход африканских стран к использованию космических технологий. Она подчеркнула, что с помощью космоса Африка может решить колоссальное количество собственных экономических вопросов. И Судан здесь далеко не в лидерах. За последние десятилетия в интересах африканских стран на орбиту выведено четыре десятка спутников, часть из которых была произведена непосредственно в Африке.