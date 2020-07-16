Запад выделил Ливии по 500 тысяч долларов на каждого заболевшего коронавирусом

Запад выделил на борьбу с коронавирусом в Ливии около 800 миллионов долларов, то есть по 500 тысяч долларов на каждого заболевшего.

Борьба с неутихающей пандемией коронавируса осложняется в Ливии непростой гуманитарной ситуацией. В то же время оказываемая международными организациями помощь скорее похожа на то, как Пабло Эскобар жег доллары, чтобы согреться.

Если верить докладам ООН, то в Ливии сейчас около 400 тысяч внутренне перемещенных лиц. Они вместе с не меньшим количеством мигрантов без работы и пропитания находятся во временных центрах содержания, пытаются покинуть страну контрабандными путями. Все это происходит на фоне кризиса безопасности, благодаря которому страну наводнили еще и сирийские наемники. Ситуация идеальна только для моментального распространения вируса.

Тем не менее кризис несколько отложил появление вируса, который изначально некому было привезти. Разлаженная за годы нестабильности система здравоохранения вряд ли могла бы стать хоть сколько-нибудь значимым препятствием, несмотря на то, что более 30% ливийского бюджета ежегодно направляется на социальную сферу. В связи с этим хотелось бы обратиться именно к цифрам, потому как доля государственного бюджета могла быть вполне достаточной для борьбы с эпидемией. Напомним, что в Ливии сравнительно мало заболевших, всего 1589 человек.

Обеспокоенность здоровьем граждан Ливии начала проявляться еще в конце января, когда центральная больница Триполи выпустила официальное заявление о том, что заболевших в стране не зафиксировано. В феврале итальянский посол на встрече в муниципалитете Зувары заявил, что руководство компании ENI приложит усилия для непроникновения вируса в страну. В марте ему вторил уже премьер-министр Джузеппе Конте. И это при отсутствии заболевших. В дальнейшем все заявления по Ливии мировых лидеров и международных организаций сопровождались причитаниями о COVID-19.

Вирус еще не успел появиться в Ливии, как 10 марта ВОЗ открыла центр по борьбе с ним в Бенгази. В рамках превентивных мер был введен карантин, закрыты аэропорты. И потом рекой потекли деньги. В рамках расширенного заседания правительства и госсовета, которое состоялось 15 марта 2020 года, премьер-министр Файез Саррадж выделил 500 миллионов динар для борьбы с болезнью, также была разработана «дорожная карта» и сделано обращение к КНР о помощи.

К концу марта в Ливии было выявлено два случая заражения и еще несколько человек находились под подозрением. В то же время еще 75 миллионов динар были направлены муниципалитетам на борьбу с эпидемией.

Соединенные Штаты Америки 4 апреля 2020 года выделили Ливии на противодействие пандемии шесть миллионов долларов. В Триполи также не оставались в стороне от общей беды. Члены «правительства» Сарраджа сообщили о намерении отправить пострадавшей Италии своих медицинских работников. Более того, ПНС предложило ливийцам, оставшимся за рубежом из-за введения карантина, воспользоваться бесплатными рейсами для возвращения.

Частью общей помощи должны были стать 100 миллионов евро, которые по требованию Мальты направлялись на закупку питания и медикаментов для нелегальных мигрантов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 апреля 2020 года сообщил, что страны Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) предоставят Ливии 35 миллионов евро для улучшения ее потенциала по борьбе с коронавирусом. Госсекретарь США Майк Помпео выступил 25 апреля: он утверждал, что необходимо продолжить финансировать действия ВОЗ в семи странах, включая Ливию.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая перед Национальным собранием Франции 29 апреля 2020 года, выразил сожаление по поводу того, что ливийские стороны так и не пришли к соглашению о перемирии, что негативно сказывается на управлении кризисом в свете вспышки пандемии. Он напомнил, что через ВОЗ его страна направила 700 тысяч евро.

Многочисленные приветствия усилиям по борьбе с вирусом, обеспокоенность и озабоченность мировых лидеров, которые сокрушались о тяжелых последствиях, как мантру повторяя, что в текущей ситуации все мигранты заразятся — все эти заявления перемежались отправкой очередных финансовых средств в Ливию. Однако сообщений о конкретных мерах было не так много. Согласно данным из открытых источников, на территории североафриканского государства провели менее тысячи тестов. Впрочем, 7 июля текущего года «Министерство здравоохранения» ПНС выделило еще 481 миллионов динар на борьбу с коронавирусом и 496 миллионов — на медицинское оборудование.

По самым скромным оценкам, если взять только целевые деньги, то в долларовом эквиваленте на борьбу с пандемией в Ливии потрачено около 800 миллионов, что составляет сумму, равную 500 тысячам долларов на каждого заболевшего. Причем это без учета указанных средств на мигрантов (100 миллионов евро) и на оборудование (496 миллионов динар). В связи с чем рисуется красивая картина: Пабло Эскобар жжет доллары, чтобы согреться. Но на самом деле это не более, чем интересные факты и цифры.