Золотовалютные резервы России близятся к абсолютным рекордам 2008 года

Москва, 16 июля. Россия продолжает наращивать золотовалютные резервы и приближается к рекордной отметке 2008 года. Речь идет о высоколиквидных иностранных активах, находящихся в управлении Центробанка России и российского правительства. С 3 по 10 июля объем золотовалютных резервов вырос на 4,4 миллиарда долларов.

Согласно данным, которые были опубликованы в четверг, 16 июля, на сайте Банка России, международные резервы на 10 июля составляли 574,2 миллиарда долларов. Стоит отметить, что 3 июля объем резервов находился на уровне 569,8 миллиарда долларов. За неделю рост достиг отметки в 0,8%, что является отличным показателем.

«Объем международных резервов по состоянию на 10 июля составил 574,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 4,4 млрд долларов США, или на 0,8%, под воздействием положительной переоценки», – сообщается на сайте Банка России.

Стоит отметить, что объем золотовалютных резервов России уже близится к рекордам 2008 года и может достигнуть исторического максимума. Наивысший показатель, зафиксированный за всю историю современной России, был установлен в августе 2008 года и составил 598 миллиардов долларов.

Напомним, что международные золотовалютные резервы России состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и денежных средств, находящихся в иностранной валюте.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов объяснил, как иллюзия доминирования золота над газом сыграла на руку Российской Федерации. Он заметил, что большой спрос на этот драгоценный металл позволил получить высокие доходы от его экспорта.