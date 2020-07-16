Президент Египта Ас-Сиси: Мы не будем бездействовать при атаке боевиков ПНС Ливии на Сирт

Каир, 16 июля. Лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с представителями Высшего совета шейхов и старейшин племен Ливии в Каире. В рамках переговоров он заявил, что не будет бездействовать при наращивании сил со стороны незаконных вооруженных формирований Правительства национального согласия и турецких оккупантов.

«Мы не будем стоять со связанными руками, когда боевики и их иностранные кураторы начнут наступление на Сирт», — подчеркнул президент.

Ас-Сиси выразил полную поддержку Востоку Ливии. Он добавил, что Египет не допустит превращения североафриканского государства в оплот терроризма и убежище для криминальных элементов.

«Мы призываем ливийские племена объединиться в единую национальную армию, чтобы изгнать из республики турецких и сирийских наемников», — заявил египетский лидер.

Президент подтвердил готовность ВС собственной страны обучать членов племен для вступления и расширения сил Ливийской национальной армии.

«Политический раскол в Ливии не приведет к урегулированию кризиса. Мы отвергаем иностранное вмешательство во внутренние дела суверенного североафриканского государства», — уточнил ас-Сиси.

В заключение он добавил, что Египет будет удовлетворен только в одном случае — если в соседней республике будет достигнута политическая, социальная и военная стабильность. В ответ ливийская делегация уполномочила ас-Сиси и вооруженные силы Египта присоединиться к усилиям Палаты представителей, Восточного правительства, ЛНА и Высшего совета племен, направленным на защиту суверенитета североафриканского государства.