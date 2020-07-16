Депутат Рады подвел печальные итоги двадцатилетнего «партнерства» Украины и МВФ

Киев, 16 июля. Стремительное падение украинской экономики, наблюдаемое несмотря на двадцатилетнее сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), говорит об отношении международных финансовых структур к своему «партнеру» как к бесправной колонии, которой запрещено даже иметь собственное производство. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Укроп» Игорь Палица.

«Мое отношение к МВФ, который нам дает 4 миллиарда, а требует вернуть 17, — это несправедливо, и в этом году такая ситуация. Мы сотрудничаем с МВФ с 2000 года, уже 20 лет, и за это время люди стали жить хуже. Поэтому в чем логика сотрудничества?» — задался он вопросом в эфире YouTube-канала Skrypin.ua.

По словам Палицы, сотрудничество с МВФ фактически не дает Украине ничего, кроме дополнительных проблем. Фонд устанавливает стране ограничения, запрещая понижать налоги и увеличивать объемы местного производства, поскольку настаивает на необходимости использовать площадку «Прозоро».

Депутат отметил, что государство не имеет права ставить на производстве от 30 до 40% производимого у себя же оборудования.

«В Европе говорят: «Это не европейские принципы, и Украина должна покупать у нас», — пояснил он.

Также парламентарий возмутился, что МВФ относится к Украине как к колонии, которой нельзя модернизировать собственное производство, чтобы страна оставалась рынком сбыта западных товаров.

«Еще в 1770 году премьер-министр Великобритании говорил, когда Северные Штаты Америки, будущие США, будучи колонией, хотели создавать производство у себя и ему про это доложили, он сказал: «Даже гвоздь они не имеют право производить у себя, для того чтобы подковать свою лошадь, они должны покупать все только у нас». Вот такое же отношение к Украине от МВФ», — подвел он печальные итоги двадцатилетнего «партнерства».

Губительную зависимость страны от МВФ отмечают многие, в том числе и в самой Украине. Ранее о ней говорил, в частности, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он возмутился, что руководство страны во всем потакает иностранным инвесторам, и указал на то, что в стране с таким «партнерством» исчезла промышленность, а последнее, что осталось у Украины, — это земля.