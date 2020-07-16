Подписчики спросили у раздевшейся для Playboy Бузовой, откуда взялась грудь

Москва, 16 июля. Певица и звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова похвасталась перед фанатами своим изображением на обложке эротического журнала Playboy. Однако далеко не все остались в восторге от «горячего» фото раздевшейся для снимка знаменитости.

«Вот она я! И моя четвертая обложка для Playboy», — поделилась звезда в посте в Instagram.

Преданные фанаты тут же осыпали Бузову комплиментами, отметив красоту ее фигуры, волос и ровный загар.

«Вот это да, Ольга! Невероятно женственная, сексуальная красотка!» — восхитилась lenokalexx.

«Огонь! Это бомба! Очень жаркая фотосессия», — высказался anton_bo.

Девушку, которая, к слову, состоит в отношениях с богером Давидом Манукяном, даже позвали замуж. Настолько поклонника поразил ее внешний вид.

«Я в шоке, какая ты красотка! Выходи за меня, я миллионер и могу легко тебе пару яхт подарить. Жду», — предложил пользователь под ником cordazara.

При этом некоторые комментаторы поинтересовались, как возлюбленный Бузовой относится к таким откровенным фотосессиям, а также спросили, откуда на фото у звезды «взялась грудь». Интернет-пользователи заметили, что на многих других снимках бюст у певицы куда более скромных размеров. Подписчики стали высказывать предположения, «прифотошопила» Бузова грудь или все дело в противозачаточных таблетках.

«Нарисовали», — пошутил пользователь под ником appeared_recently.

Ранее скандально известный блогер Лена Миро решила развенчать все мифы и догадки фанатов и высказала свою версию насчет груди Бузовой. По ее мнению, бюст певицы — «прямой результат ее нестабильной психики». Звезда реалити-шоу «Дом-2» то сильно худеет, то поправляется, а вместе с весом меняется и размер ее груди, считает Миро.