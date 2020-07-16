Ливийские шейхи на встрече с президентом Египта попросили братскую защиту

Каир, 16 июля. Один из ливийских шейхов на встрече с египетским лидером заявил, что вторжение ВС Египта в Ливию — это вопрос защиты от колониализма. Об этом сообщает арабское издание Аfrigate news.

Шейх племени аль-аджайлат Тайеб Шариф Хайрулла на встрече делегации Высшего совета шейхов и старейшин племен Ливии с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси сообщил, что ввод египетского военного контингента на территорию североафриканской страны — это вопрос защиты от колониализма. Он добавил, что безопасность Ливии — это безопасность Египта.

«Во вмешательстве Египта в Ливию наши племена видят защиту братом своего брата, соседом своего соседа», — резюмировал шейх племени аль-аджайлат.

Напомним, вчера представители Высшего совета шейхов и видных деятелей Ливии прибыли в столицу Египта Каир. Встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с ливийской делегацией состоялась под лозунгом: «Египет и Ливия: один народ, одна судьба». В ходе переговоров египетский лидер заявил, что целью его политики является «активизация свободной воли народа североафриканской страны».

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что народ Ливии обратился к Египту с просьбой о вводе войск. Решение парламента было продиктовано турецкой военной интервенцией.

Местные племена поддержали решение Палаты представителей по приглашению ВС Египта в целях защиты территории страны от агрессии со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). По словам Главы Верховного совета шейхов и видных деятелей Ливии Мухаммада Мисбахи, просьба о египетском вторжении в Ливию является волеизъявлением народа.