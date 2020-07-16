Киркоров откровенно рассказал о любовных похождениях

Москва, 16 июля. Король российской эстрады Филипп Киркоров выступил на фестивале «Славянский базар» и откровенно пообщался с журналистами. Певец рассказал о депрессии из-за скандала с «розовой кофточкой» и раскрыл подробности личной жизни.

По словам артиста, ему не всегда приятно выходить на сцену и выступать. Киркоров напомнил, что скандал с «розовой кофточкой» 16-летней давности обернулся для него травлей.

«Вы думаете, артисту всегда приятно выходить на сцену? Думаете, легко было мне выйти после того скандала в 2004 году? Никто не знает, что на самом деле творилось у меня на душе», — отметил певец в комментарии kp.ru.

Киркоров напомнил, что он все же вышел на сцену в майке «Король ремейков». Вырваться в Белоруссию, где проходит фестиваль, было тоже непросто, ведь дома его ждут «два ангела», отметил певец.

Артист добавил, что появление соцсетей заметно упростило ему жизнь. Ведь теперь его поклонники могут напрямую увидеть и услышать его, а не вестись на провокации редакций. Киркоров вспомнил, что еще несколько лет назад ему устраивали травли.

«Еще несколько лет назад на меня устраивали настоящую охоту, одна редакция вечно придумывала какие-нибудь гадости. И мне друзья-журналисты говорили: «Давай тоже что-нибудь с тобой сочиним». Но у меня другой путь, мне не нужно ничего выдумывать — за меня все выдумывает жизнь», — подчеркнул артист.

Кроме того, Киркоров откровенно поделился подробностями личной жизни. Певец отметил, что на данный момент он не состоит в серьезных отношениях, однако надеется, что еще найдет себе спутницу и женится.

«У меня секс без обязательств! Хожу направо и налево», — признался король поп-музыки.

Ранее стало известно, что Киркоров получил особе разрешение для выезда в Белоруссию на фестиваль в Витебске. Стоит отметить, что «Славянский базар», который начался 16 июля, стал одним из немногих музыкальных фестивалей, который не отменили по причине пандемии коронавируса. Почти все звезды, которые были в списке участников, подтвердили свое намерение приехать в Белоруссию.