ФАС повысит цены на газ для россиян с 1 августа

Москва, 16 июля. Индексация оптовых цен на газ для россиян будет проводиться с 1 августа. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — следует из документа.

В начале апреля ФАС предлагала временно заморозить индексацию оптовой стоимости газа в стране в связи со сложной экономической ситуацией на фоне пандемии. Однако в июле пришла к решению провести ее с августа, проиндексировав цены на предназначенный для реализации населению газ на 3%, а цены на газ для других категорий потребителей — на 2,99%.