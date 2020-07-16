Медведев пообещал завершить строительство «СП-2», несмотря на стенания американцев

Москва, 16 июля. Проект газопровода «Северный поток — 2» будет завершен, несмотря на угрозы американских санкций, активированные перед выборами президента США. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Газовый проект, конечно, будет завершен. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом он обратил внимание на тот факт, что ранее США оправдывали санкции поводами вроде защиты прав человека или агрессивного поведения страны или отдельной личности. При введении ограничительных мер против «СП-2» Запад все назвал своими именами: проект мешает США поставлять свой СПГ в Европу.

«Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнеров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально», — отметил Медведев.

Напомним, Госдепартамент США включил газопровод «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока — 2» в документ, относящийся к закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, теперь все связанные с российскими экспортными газопроводами инвестиции могут оказаться под американскими санкциями.

В бундестаге Германии обратились к американским конгрессменам с призывом отказаться от санкций в адрес «Северного потока — 2». Германские парламентарии подчеркивали, что Европа ждет от США уважения к решениям, которые были приняты внутри Евросоюза демократическим путем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции, передавал RT. По словам представителя Кремля, речь идет о продолжении негативных проявлений и грубой линии на введение различных рестрикций, а также об оказании грубого давления на европейский бизнес.