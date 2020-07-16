Познер объяснил одним словом, с чем у него ассоциируется Россия

Москва, 16 июля. Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер рассказал, с чем у него ассоциируется Россия, а также ряд других понятий.

В интервью, опубликованном на сайте «Познер Online», телеведущий описал несколько понятий одним словом. Так, детство у него ассоциируется со словом «познание», мать — со словосочетанием «самое главное», счастье — с «любовью», а отец — с «трагедией».

Отвечая на вопрос о России, Познер назвал слово «сложность». Сам себя же охарактеризовал как «поиск».

Телеведущий ранее высказался о пандемии коронавируса и ее влиянии на российскую экономику. Он заметил, что руководство страны действует точно, благодаря чему государство выходит из кризиса без прогнозируемых потерь. По словам журналиста, даже снижение цен на нефть на мировом рынке не оказало сильного влияния на российскую экономику.

При этом США, по его мнению, на фоне пандемии и массовых беспорядков оказались на пороге гражданской войны. Познер сравнил нынешнюю обстановку в государстве со временами противостояния Севера и Юга. Телеведущий объяснил, что у населения страны сложились диаметрально противоположные политические взгляды.

Американская полиция, считает Познер, перестала быть силой, способной успокоить народ. По его словам, погромы и мародерство, охватившие США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании правоохранителями, ужасны, но не новы.