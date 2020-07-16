Латвийские националисты обрушились на школьницу из-за интервью на русском языке

Рига, 16 июля. Латвийские националисты потребовали объяснений от школьницы из-за интервью телеканалу LTV на русском языке.

В новостном сюжете журналистка LTV пообщалась с выпускницей школы №2 города Олайне. На вопросы школьница отвечала на русском языке, что вызвало бурю негодования у националиста Андиса Зоммерса.

«Долго ли нам терпеть такое двуязычие? Долго ли журналисты намерены подрабатывать переводчиками вместо того, чтобы не брать комментарии у тех, кто не говорит на госязыке!» — возмутился русофоб.

Соратники националиста потребовали выяснить у школьного учителя, почему его ученица предпочитает русский язык государственному. Пользователи Twitter отметили, что зачастую в двуязычных школах на государственном языке звучат только приветствия, а обучение проходит на русском языке.

«Брать комментарии [у русскоязычных] надо, только сразу же спрашивать, почему они отвечают на русском языке. Поинтересоваться, уважают ли они Латвию и что вообще это значит», — добавил пользователь.

Около 40% населения Латвии говорит на русском языке, однако это не мешает латвийским властям отнести его к иностранным и оказывать давление на русскоязычное население, пишет «НьюсФронт».

Ранее в СЖР рассказали, что западные журналисты подвергаются гонениям за положительные публикации о России. Стоит отметить, что российские СМИ регулярно подвергаются нападкам и притеснениям в других странах. Так, 8 июля литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию пяти телеканалов RT на территории Литвы, мотивируя данное решение тем, что собственник телеканалов якобы находится под действиями санкций Евросоюза. При этом 30 июня национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание семи телеканалов каналов RT под аналогичным предлогом.

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что прорабатывает ответные меры на ограничение работы российских СМИ в Прибалтике.