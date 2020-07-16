В ДНР отреагировали на призыв Зеленского объединиться ради «возвращения территорий»

Украину разрывают на части не только межэтнические конфликты, но и внутриполитические. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной — Варяг).

Призыв объединиться

Президент Украины Владимир Зеленский попросил все политические партии на Украине объединиться ради «возвращения территорий». С таким предложением к народным депутатам Верховной рады президент обратился во время своего выступления, приуроченного к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете.

«Мы должны вернуть свои территории. Это возможно только в случае солидарности всех политических сил. Шанс у нас появится, только если мы все объединимся, как 30 лет назад», — заявил Зеленский.

Внутриполитический конфликт

Как отметил Александр Матюшин, Украину разрывают на части не только межэтнические конфликты, которые вылились в острую фазу войны пока только на территории Донбасса, но и внутриполитические.

«Зеленский напрочь забыл про этнопсихологический тип украинской «элиты». Ведь во все времена, когда Украина получала хоть толику независимости, у нее начинался внутренний «раздрай». Был такой период в истории Украины, когда каждый, кто имел хоть какую-то поддержку из-за границы и минимальную воинскую силу, провозглашал себя гетманом и боролся с другими такими же «гетманами». Именно тогда уставшие от постоянных войн и набегов украинские крестьяне в поисках лучшей доли и заселили территории Слобожанщины, находившейся тогда в составе Русского царства», — пояснил Матюшин.

Он отметил, что процветающая Украина, как видно из истории, может существовать только в союзе с Россией. Однако сейчас единственным средством, которое позволяет Украине существовать, является коррупция.

Кроме того, Матюшин отметил, что вернуть Донбасс Украина вряд ли сможет, учитывая провал Минских соглашений и нежелание Киева их выполнять. Также лейтенант Народной милиции ДНР предостерег украинские власти от попытки возвращения Донбасса силой. В таком случае Украина потеряет не только эту, но и другие территории.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.