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Карасев объяснил демонстративный отказ Киева от Минских соглашений

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Карасев объяснил демонстративный отказ Киева от Минских соглашений

Киев, 16 июля. Украинский политолог Вадим Карасев высказался о желании Киева отказаться от выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде.

Как отметил эксперт, Киев фактически дал понять, что не готов следовать пунктам международно-правового документа, по которому должна быть урегулирована гражданская война на востоке Украины.

Ранее украинский представитель в контактной группе Алексей Резников рассказал об официальной позиции Киева по Минским соглашениям. Он заметил, что документ, который был принят в ходе саммита в формате «нормандской четверки», уже устарел, а Украина, вероятнее всего, может отказаться от выполнения его пунктов.

Карасев объяснил демонстративный отказ Киева от Минских соглашений

Карасев, комментируя данную ситуацию, заметил, что демонстративный отказ Киева от минских договоренностей не был согласован с Берлином и Парижем, но подобный шаг властей Украины проводится «в русле политики США». В качестве примера политолог напомнил, что Верховная рада Украины уже приняла постановление о проведении выборов, которое идет вразрез с пунктами Минских соглашений об избирательном процессе в Донбассе.

«Я не думаю, что это согласовывали и немцы с французами давали добро, учитывая то, что последнее заявление немцев и французов было в другой тональности и с большим оптимизмом относительно возможности проведения выборов на этой территории. Нашим властям комфортнее прислушиваться к мнениям Госдепа и американцев, чем к мнению французов и немцев», – объяснил Карасев.

Ранее политолог высказался о политической ситуации на Украине, заметив, что действия киевских властей демонстрируют их неуважение к собственному народу. По словам Карасева, многие украинские политики держат людей «за скот».

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Источник: Телеканал «112 Украина»
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