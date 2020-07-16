Карасев объяснил демонстративный отказ Киева от Минских соглашений

Киев, 16 июля. Украинский политолог Вадим Карасев высказался о желании Киева отказаться от выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде.

Как отметил эксперт, Киев фактически дал понять, что не готов следовать пунктам международно-правового документа, по которому должна быть урегулирована гражданская война на востоке Украины.

Ранее украинский представитель в контактной группе Алексей Резников рассказал об официальной позиции Киева по Минским соглашениям. Он заметил, что документ, который был принят в ходе саммита в формате «нормандской четверки», уже устарел, а Украина, вероятнее всего, может отказаться от выполнения его пунктов.

Карасев, комментируя данную ситуацию, заметил, что демонстративный отказ Киева от минских договоренностей не был согласован с Берлином и Парижем, но подобный шаг властей Украины проводится «в русле политики США». В качестве примера политолог напомнил, что Верховная рада Украины уже приняла постановление о проведении выборов, которое идет вразрез с пунктами Минских соглашений об избирательном процессе в Донбассе.

«Я не думаю, что это согласовывали и немцы с французами давали добро, учитывая то, что последнее заявление немцев и французов было в другой тональности и с большим оптимизмом относительно возможности проведения выборов на этой территории. Нашим властям комфортнее прислушиваться к мнениям Госдепа и американцев, чем к мнению французов и немцев», – объяснил Карасев.

Ранее политолог высказался о политической ситуации на Украине, заметив, что действия киевских властей демонстрируют их неуважение к собственному народу. По словам Карасева, многие украинские политики держат людей «за скот».