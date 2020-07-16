Китай гордится тем, что удивил Россию своим военным ноу-хау

Пекин, 16 июля. Китай гордится тем, что его ноу-хау в военном судостроении впечатлило Россию — одну из главных морских держав мира, пишет китайское издание Sina.

В материале агентства Sina, перевод которого представляет «ПолитРоссия», подчеркивается, что разработка современных видов вооружения во всех странах держится в секрете. Поэтому известие о разработке в КНР новейшего атомного авианосца стало настоящим шоком для всего мира.

«Авианесущие корабли являются важной частью оборонного потенциала любого государства. Для стран с относительно длинной береговой линией роль авианосцев особенно важна, так как они защищают не только от угрозы с моря, но и являются мощным сдерживающим фактором для противника», — подчеркивают китайские аналитики.

Пекин не прекращал разработок в сфере военного судостроения, но держал все работы в строжайшей тайне. Ранее Китай обзавелся двумя собственными авианосцами, теперь в секретности ведется строительство третьего. Это будет первый китайский атомный авианосец. Предполагается, что на вооружение он будет принят уже в 2025 году.

Аналитики китайского издания не без гордости подчеркивают, что КНР сумела удивить темпами даже Москву.

«Многие страны не ожидали, что Китай создаст атомный авианосец, и им трудно представить, что развитие военных и научных исследований было настолько быстрым. Даже такая крупная военная держава, как Россия, была потрясена», — похвастались обозреватели Sina.

Отметим, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что создание китайского авианесущего флота осуществляется по стратегии «трех шагов». «Первым шагом» стал проект глубокой модернизации купленного в 1998 году Китаем у Украины тяжелого авианесущего крейсера «Варяг» с неядерной силовой установкой, вошедшего в состав китайского флота под названием «Ляонин».

«Вторым шагом» стало строительство в 2013 году на судоверфи в Даляне нового авианосца с неядерной энергоустановкой. В результате появился второй для ВМС НОАК, но первый полностью китайского производства авианосец проекта 001А под названием «Шаньдун».

«Третьим шагом» станет строительство на судоверфи в Шанхае перспективного авианосца с ядерной энергоустановкой. Водоизмещение нового авианесущего корабля составит примерно 70 тыс. тонн, корпус будет более габаритным, для взлета палубных истребителей предполагается использовать электромагнитные катапульты.