Киев, 16 июля. Президент Украины Владимир Зеленский очень боится впасть в немилость у «патриотов», неонацистов, которые имеют мало общего с нормальными гражданами страны. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

«У нас давно утвердилось, что есть граждане Украины, а есть патриоты, и они не совпадают. Это нарратив, навязанный с 2014 годом. Французам бы никогда не пришла мысль, что есть французы — граждане, а есть французы истинные какие-то. И только сейчас правые популисты качают этот вопрос, что есть французы по гражданству, а что есть французы по культуре или по своим добродетелям каким-то», — пояснил он в эфире телеканала «112».

По его словам, при любой попытке разобраться в этой ситуации неизбежен конфликт, поскольку на Украине патриотами читают тех, кто выступает против Минских соглашений по Донбассу. Те, кто поддерживает «Минск», таковым не являются.

«Почему президент с дальнобойщиками позволяет себе такой приказной тон, а вот когда встретился с представителем «Нацкорпуса» или «Азова», он как-то так мягко с ними разговаривал, как-то хотел их задобрить. Потому что он тоже где-то боится этого обвинения в непатриотизме, а силы и власти для того, чтобы сказать: патриотизм на Украине должен быть таким-то и таким-то…» — констатировал политолог.

Карасев заключил, что действующему украинскому лидеру не под силу спасти страну, не позволить ей «сорваться в экономический развал» и прекратить «ценностную внутреннюю light-войну».

Киев отказывается выполнять взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства и препятствует урегулированию ситуации в Донбассе. Пренебрежение украинских властей документом отмечали многие политологи и дипломаты. В частности на это указывал постпред РФ при СБ ООН Василий Небензя. Он говорил, что Украина пытается подменить «Минск» «нормандским форматом», а киевские чиновники настроены на волну саботажа документа и открыто противоречат политической воле Зеленского к урегулированию ситуации в на юго-востоке страны.

Зеленский еще в своей инаугурационной речи отнес прекращение огня в Донбассе к числу приоритетных задач президентского срока, однако выполнить ее ему не удалось до сих пор.