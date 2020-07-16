Британский бодибилдер потерпел фиаско, пытаясь выполнить нормативы российской армии

Лондон, 16 июля. Популярный британский культурист и блогер Мэтт Морсия потерпел крах, сдавая нормативы российской армии. О провале бодибилдера рассказало издание Men’s Health.

Мужчина часто проверяет свою физическую подготовку, проходя тесты армий различных стран. Ему без труда удалось сдать нормативы американских и британских военных, а вот показатели российских военных оказались для него неприступной крепостью.

Спортсмен бросил себе вызов и решил сдать девять нормативов, предназначенных для военных из России. Это бег на 3000 метров, бег на 100 метров, челночный бег (10х10 метров), подтягивания, отжимания на брусьях, подъем ног в висячем положении, отжимания от пола, жим штанги, рукопашный бой, пишет «ПолитРоссия».

Морсия начал с бега на три километра, но тут потерпел фиаско, пробежав за 14 минут 58 секунд при минимальном показателе в 12 минут. Отжимания от пола стали полным провалом для культуриста — 42 раза при требуемом показателе в 60.

Впрочем, результаты некоторых упражнений спортсмена укладывались в нормы для российской армии. Однако Морсия не уставал повторять, что чувствует себя «полной развалиной».

«Чувствую себя жалкой тенью себя самого, – жалуется спортсмен. — Я не могу даже описать, как сложно выполнять эти нормативы».

Блогер не рассказал, где нашел тест с нормативами, но, судя по всему, он попытался сдать нормативы для Федеральной службы охраны РФ, также для спецназа ГРУ, ФСБ РФ.