Эксперт уверен, что новый космический аппарат РФ прорвет «ядерные щиты» многих стран

Москва, 16 июля. Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко прокомментировал испытания российского «малого космического аппарата», предназначенного для работы в космосе со спутниками. Он заявил, что проверенный специалистами Минобороны РФ комплекс обладает новыми эффективными возможностями для обороноспособности страны.

Ранее СМИ сообщили, что специалисты Минобороны РФ провели успешные испытания «малого космического аппарата». Речь о специальном комплексе, который может быть выведен на орбиту Земли для выполнения ряда операций и задач. По данным российского военного ведомства, с помощью разработки была проведена диагностика отечественного спутника, находящегося в околоземном космическом пространстве. Аппарат смог провести качественную оценку его технического состояния.

По мнению Пономаренко, отечественная разработка способна выводить из строя аппараты противника, отвечающие за управление ядерным вооружением. Он уверен, что с развитием подобных систем «ядерный щит» многих стран потеряет актуальность, поскольку будет прорван.

«Мы понимаем, что развитие технологий позволяет делать больше разнообразных образцов специализированной аппаратуры, которую можно применить в космической отрасли. На сегодня уже существует много автономных систем, имеющих компактные габариты. Об этом не принято говорить, но уже совершенно ясно, что многие из этих систем могут действовать в космосе в военных целях», — сказал он в интервью изданию EADaily.

Эксперт также заметил, что такие страны, как США, Китай, Индия и Россия уже обладают некими наработками, которые позволяют выводить подобное вооружение в космос. Вашингтон уже в течение 10 лет проводит испытания беспилотного космического аппарата «Boeing X-37», способного запускать военные мини-спутники на орбиту.

Эксперт считает, уже сейчас противостояние РФ и США в военной сфере сводится к секретным «звездным войнам». Он не исключает, что может начаться новая гонка вооружений, в которой страны будут использовать подобные комплексы в качестве основных стратегических боевых систем.

«Нейтрализовав чужой спутник, можно лишить противника главнейших функций — наблюдения и возможности обмена информацией. Без хорошего спутникового сигнала могут стать бесполезными и уязвимыми танки, самолеты, авианосцы и даже группы обычных военнослужащих. А самое главное — с помощью новых космических разработок можно воздействовать на систему предупреждения о ракетном нападении и вывести из строя управление ядерным вооружением», — указал эксперт.

Ранее египетское информационное издание Sasapost подробно рассказало, как Россия удивила всех, представив комплекс ПВО С-500, который превосходит все известные разработки в области подобного вооружения. Авторы материала заметили, что российская боевая система не имеет аналогов в мире.