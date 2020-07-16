Зеленский назвал условие для «возвращения территорий» Украины

Киев, 16 июля. Украинский лидер Владимир Зеленский призвал все политические силы страны объединиться, чтобы «вернуть свои территории». С таким заявлением он выступил в парламенте по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Зеленский утверждает, что Киев якобы может вернуть свои территории, однако для этого необходимо выполнить одно условие.

«Это возможно только в случае солидарности всех политических сил. Я убежден, что шанс у нас, у украинцев, есть только в одном случае — если мы все объединимся, как 30 лет назад», — сказал Зеленский.

Президент Украины не упустил возможности также напомнить о якобы российской агрессии. В связи с этим он призвал чиновников прекратить ссориться, делиться на «левых и правых, красных и синих».

«Нужно перестать быть политиками, на время стать государственными деятелями, людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту о единой, сильной и непобедимой Украине», — добавил Зеленский.

Отношения между Москвой и Киевом усугубились после государственного переворота на Украине. Пришедшее к власти руководство объявило о европейской интеграции как приоритетном направлении внешней политики и обвинило Россию «во вмешательстве». Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к делам украинцев и подчеркивала, что заинтересована в том, чтобы сосед решил политический и экономический кризис.