Отец Фриске рассказал, что может спасти Заворотнюк

Москва, 16 июля. Отец певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака, Владимир Копылов рассказал, что актрису Анастасию Заворотнюк можно спасти.

По словам отца Фриске, звезду сериала «Моя прекрасная няня» лечат лекарством, которое предлагали его дочери. Однако семья певицы побоялась пробовать это лекарство.

«Я надеюсь, что у Насти получится. Может быть, что-то и поможет. Дай Бог. Они к нам не обращались за советом. У них есть свои люди. Да и что к нам обращаться? Если бы мы спасли Жанну, то одно дело. А мы, к сожалению, не смогли», — рассказал он в комментарии «Собеседнику».

Заворотнюк неожиданно исчезла с телеэкранов летом прошлого года. Позже стали появляться слухи об онкологическом заболевании, проявившемся у актрисы. Несмотря на многочисленные просьбы общественности, родственники знаменитости продолжают скрывать подробности ее самочувствия и хода лечения.

Ранее в СМИ появилась информация, что звезда «Моей прекрасной няни» стала чувствовать себя лучше и вернулась в свой загородный дом. По неподтвержденным данным, актриса пошла на поправку, но считать, что 49-летняя знаменитость полностью поборола недуг, еще рано. Группа поддержки звезды поздравила тяжелобольную актрису с Днем Петра и Февронии и приоткрыла завесу тайны лечения.